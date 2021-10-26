Euro
11.0246
-1.01%
Dolar
9.4911
-0.97%
Altın
546.11
-1.95%
Borsa
1.512
1.25%
Bitcoin
593.971
-2.06%
BTXN Coin
20.75
-0.38%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Ankara'da emekli astsubay, eşini öldürüp intihar etti

    Tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren emekli astsubay, daha sonra aynı silahla intihar etti. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
    • AA
    • 26.10.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 15:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da emekli astsubay, eşini öldürüp intihar etti

    Ankara’nın Keçiören ilçesi Etlik Caddesi'nde bulunan evinde eşi Ülker İnal (58) ile tartışan Erol İnal (63), eşini silahla vurarak öldürdü.

    Daha sonra aynı silahla kendini vuran emekli astsubay, hayatını kaybetti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olay yerine gelen Ankara Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı.

    Hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedenleri, Keçiören Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir