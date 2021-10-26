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Ankara'da emekli astsubay, eşini öldürüp intihar etti

Ankara'da emekli astsubay, eşini öldürüp intihar etti

Tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren emekli astsubay, daha sonra aynı silahla intihar etti. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.