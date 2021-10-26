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- Ankara'da emekli astsubay, eşini öldürüp intihar etti
Ankara'da emekli astsubay, eşini öldürüp intihar etti
Tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren emekli astsubay, daha sonra aynı silahla intihar etti. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
- AA
- 26.10.2021 - 15:28
- Güncelleme : 26.10.2021 - 15:38
Ankara’nın Keçiören ilçesi Etlik Caddesi'nde bulunan evinde eşi Ülker İnal (58) ile tartışan Erol İnal (63), eşini silahla vurarak öldürdü.
Daha sonra aynı silahla kendini vuran emekli astsubay, hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen Ankara Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı.
Hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedenleri, Keçiören Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.