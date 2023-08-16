Ankara'da enişte dehşeti: İki kayınbiraderini vurarak öldürdü Ankara'da husumetli olduğu iki kayınbiraderini silahla öldüren enişte bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ankara'nın Sincan ilçesinde korkunç olay...

İlçeye bağlı Törekent Mahallesi'nde enişte Kamil K. (52), daha önceden husumetli olduğu iki kayınbiraderini konuşmak için boş araziye çağırdı.

Aralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşanan arbedenin ardından enişte, kayınbiraderleri Nuh Bozbuğa (43) ve Ali Bozbuğa'ya (38) tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçtı.

İki kardeş can verdi

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can veren iki kardeşin cansız bedenleri savcının inlemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Enişte teslim oldu

Katil zanlısı Kamil K. ise olaydan bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

Olayın duyulmasının ardından cinayetin işlendiği yere gelen iki kardeşin yakınları sinir krizi geçirdi.