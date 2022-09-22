Haberler

3. Sayfa Haberleri

Ankara’da eniştesini kaldırım taşıyla öldüren zanlı tutuklandı

Ankara’da eniştesini kaldırım taşıyla öldüren zanlı tutuklandı

Eniştesini başına kaldırım taşı ile vurarak öldüren zanlı, tutuklandı. Zanlının ifadesinde, “Ablamla arası kötü olduğu için kavga ettik” dediği öğrenildi.