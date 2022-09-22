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- Ankara’da eniştesini kaldırım taşıyla öldüren zanlı tutuklandı
Ankara’da eniştesini kaldırım taşıyla öldüren zanlı tutuklandı
Eniştesini başına kaldırım taşı ile vurarak öldüren zanlı, tutuklandı. Zanlının ifadesinde, “Ablamla arası kötü olduğu için kavga ettik” dediği öğrenildi.
- 22.09.2022 - 17:00
- Güncelleme : 22.09.2022 - 17:06
Ankara’nın Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde dün sabah bir araya gelen Emre Görücü ile eniştesi Murat Dadaş arasında, bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Görücü, yolda bulunan kaldırım taşı ile eniştesinin başına vurdu.
Kurtarılamadı
Hastaneye kaldırılan Murat Dadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Murat Dadaş'ın cenazesi, Pursaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
“Ablamla arası kötü olduğu için kavga ettik”
Olayın ardından gözaltına alınan Emre Görücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA’nın haberine göre ifadesinde, “Ablamla arası kötü olduğu için kavga ettik.” diyen Görücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.