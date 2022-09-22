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    Ankara’da eniştesini kaldırım taşıyla öldüren zanlı tutuklandı

    Eniştesini başına kaldırım taşı ile vurarak öldüren zanlı, tutuklandı. Zanlının ifadesinde, “Ablamla arası kötü olduğu için kavga ettik” dediği öğrenildi.
    • 22.09.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 17:06
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    Ankara’da eniştesini kaldırım taşıyla öldüren zanlı tutuklandı

    Ankara’nın Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde dün sabah bir araya gelen Emre Görücü ile eniştesi Murat Dadaş arasında, bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

    Görücü, yolda bulunan kaldırım taşı ile eniştesinin başına vurdu.

    Kurtarılamadı

    Hastaneye kaldırılan Murat Dadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Murat Dadaş'ın cenazesi, Pursaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Ankara’da eniştesini kaldırım taşıyla öldüren zanlı tutuklandı #1

    “Ablamla arası kötü olduğu için kavga ettik”

    Olayın ardından gözaltına alınan Emre Görücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre ifadesinde, “Ablamla arası kötü olduğu için kavga ettik.” diyen Görücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Ankara’da eniştesini kaldırım taşıyla öldüren zanlı tutuklandı #2

    Ankara’da eniştesini kaldırım taşıyla öldüren zanlı tutuklandı #3


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