Ankara’da eniştesini öldüren zanlının cezası belli oldu

Aralarında husumet bulunan eniştesini öldürmekle suçlanan zanlıya haksız tahrik indirimi uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşanan olayda Ramazan Yüksel’in cesedi Bağlum bölgesinde bir arazide bulunmuştu.

Emniyet ekipleri, Yüksel’in 5 kurşunla öldürüldüğünü belirlemişti.

ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ

Cinayet büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu olayı Mahmut Ö.'nün iki arkadaşı ile birlikte gerçekleştirdiği tespit edilmiş, zanlılar yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ramazan Yüksel’in, katil zanlısı Mahmut Ö.'nün eniştesi olduğu öğrenilmişti.

KARAR DURUŞMASI

Aralarında husumet olduğu iddia edilen eniştesini tabanca ile vurarak öldüren Mahmut Ö.'nün cezası belli oldu.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanıklar Mahmut Ö., Fatih K. ve Recep Y. salonda hazır bulundu.

“PARASIZLIKTAN DEFİNE İŞLERİNE UMUT BAĞLADIM”

Son sözleri sorulan sanıklardan Recep Y., “Mahmut’la Ramazan arasındaki husumetten haberim yoktu. Parasızlıktan define işlerine umut bağladım. Takdir önce Allah’ın sonra sizindir hakim bey.” dedi.

Sanık Fatih K. ise maktulü tanımadığını ve olay günü Mahmut Ö.’nün evine misafirliğe gittiğini söyleyerek, olayla bir ilgisinin olmadığını beyan etti.

Katil zanlısı Mahmut Ö. de böyle bir olaya karıştığı için pişman olduğunu söyledi.

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI

Sanıkların son sözlerini dinleyen mahkeme, Mahmut Ö.’ye haksız tahrik indirimi uygulayarak 13 yıl 4 ay, Fatih K. ve Recep Y.’ye ise 25 yıl hapis cezası verdi.

Duruşma sonrası maktulün ailesi, verilen cezayı az bularak tepki gösterdi.