Ankara'da eşi tarafından öldürüldü: Bir kez bile şiddet uygulamadım Eşini sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık, "25 yıl eşimle evli kaldım bir kez bile şiddet uygulamadım" dedi.

DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 yıl önce 12 Aralık’ta 56 yaşındaki Mehmet Eroğlu, boşandığı Pelin Ceylan ile markette karşılaştı..

Taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Eroğlu, yanında bulunan tabancayla sokakta Ceylan'ı vurdu.

Etrafa tehditler savuran Eroğlu, yere yığılan Ceylan'a bir kez daha ateş etti.

Kadın 12 gün sonra öldü

Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Eroğlu, daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Eroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan Ceylan ise 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

2 yıla kadar hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianameyle Mehmet Eroğlu hakkında, 'eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Duruşma görüldü

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Eroğlu ile taraf avukatları katıldı.

"Sanık kimseyi yanına yaklaştırmadı"

Duruşmada tanıklar dinlendi. Tanık S.B., Ankara'da taksicilik yaptığını ve olay günü Hoşdere Caddesi'nden aracı ile yukarı doğru çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Olayı ilk silah sıkılana kadar görmedim. Sonradan 4-5 el daha ateş edildi. Kahvedeki vatandaşlar dışarı çıktı. Ben de korktum, geri çekildim. Sanık 5-10 dakika boyunca kimseyi yanına yaklaştırmadı. Sonra da kaçtı. Biz de yaralının yanına gittik. Taksinin arkasına yatırdım kendisini, sonra hastaneye götürdüm. Oradan da karakola gittim.

"Ben 25 yıl eşimle evli kaldım, bir kez bile şiddet uygulamadım"

Tanık beyanlarına cevap veren Sanık Eroğlu ise "Söylediği şeyler doğru değil; ben oradan koşarak uzaklaşmadım, yürüyerek gittim. Ben 25 yıl eşimle evli kaldım, bir kez bile şiddet uygulamadım." ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 21 Kasım'a ertelendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)