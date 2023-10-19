Ankara'da eşini eşarpla boğup öldürdükten sonra defalarca bıçakladı Çankaya ilçesinde ruhsal problemleri olduğu belirtilen şahıs, tartıştığı eşini eşarpla boğup öldürdükten sonra defalarca bıçakladı.

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İHA

Ankara'da Çankaya ilçesi Dikmen semtindeki Nakış Sokak’taki bir apartman dairesinde psikolojik tedavi gören 67 yaşındaki Ahmet A., 60 yaşındaki eşi Münevver Ayan ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine cinnet getiren Ahmet A., saldırdığı eşini başörtüsü ile boğarak öldürdü.

Gözaltına alındı

Eşini boğduktan sonra defalarca bıçaklayan Ahmet A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Münevver Ayan’ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morgunu götürüldü.

"Eşini boğmuş"

Olayla ilgili konuşan yaşlı çiftin komşusu Mehmet Büyükhatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

Saldırgan psikolojik tedavi görüyordu. Bir cinnet getirme anı olmuş. Ölen kadının oğlu annesinden haber alamayınca çilingire kapıyı açtırmış, annesini yerde görmüş. Aralarında büyük bir sorun yoktu. Olay bugün olmuş. Adam eşini boğmuş. Münevver Hanım çok iyi birisiydi. Geçimini çocuk bakarak sağlardı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)