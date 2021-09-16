Sincan ilçesinde Erhan T. isimli bir şahıs, kendisini aldattığını iddia ettiği eşinin çalıştığı restorana, pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı anları, kameraya yansıdı.

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde, saat 14.00 sıralarında, yaya trafiğinin yoğun olduğu Öncü Sokak üzerinde otomobilinden inen Erhan T. isimli bir şahıs, yanındaki pompalı tüfek ile kendisini aldattığını iddia ettiği eşinin çalıştığı restorana ateş açtı.

Tüfeğin patlamasının ardından ortalık bir anda karıştı, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yaşanan saldırı ve panik anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

3 el ateş eden Erhan T., daha sonra tüfeği otomobile bıraktı.

SAÇMALAR 3 KİŞİYE İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği restoranda bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Arslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

VATANDAŞLAR ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Çevredeki vatandaşlar, tepki göstererek Erhan T.’nin üzerine yürüdü.

Erhan T. gözaltına alınırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Ankara’da eşinin çalıştığı restorana, pompalı tüfekle ateş açtı VİDEO

