Ankara'da eşiyle tartışan kadın aldığı tokat darbesiyle baygınlık geçirdi Akşam saatlerinde araçla seyir halinde olan çiftin tartışması sokağa da taştı. Karısına tokat atan öfkeli adam bayılmasına neden oldu. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, iki taraf birbirinden şikayetçi oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Kadına şiddetin yeni adresi Ankara.

Mamak ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında sokak ortasındaki araçtan sesler yükseldi.

Gökhan T., eşi Elvan T. ile otomobilde bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Eşinin tokadıyla baygınlık geçirdi

Araçtan inen çift tartışmaya devam etti. Kavgaya dönen olayda Gökhan T., kendisine doğru gelen eşine tokat attı.

Genç kadın, aldığı darbeyle yerel düşerek baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Birbirlerini suçladılar

Olay yerinde müdahalesi yapılan Elvan T., ailevi sebeplerden tartıştıklarını, eşinin kendisini darbederek tehdit ve hakarette bulunduğunu, şikayetçi olduğunu, uzaklaştırma kararı verilmesini istediğini söyledi.

Gökhan T. ise eşinin daha önce kendisini aldattığını, bu nedenle evde huzursuzluk olduğunu söyledi.

Soruşturma başlatıldı

Gökhan T., karşılıklı birbirlerine hakaret ettiklerini ancak şiddet uygulamadığını, eşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)