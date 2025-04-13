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DHA

Ankara'da vahşi cinayet..

Akşam saatlerinde Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 117'nci sokakta meydana gelen olayda H.Ç., boşandığı eşi P.İ.'nin erkek arkadaşı İ.B.'yi tabancayla vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, İ.B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüpheli, H.Ç. olay sonrası kaçarken, polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.