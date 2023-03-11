Ankara'da eski sevgilisi tarafından öldürülen genç kız, toprağa verildi

Ankara’da yaşayan Yiğit Bozkurt, yaklaşık 2 ay birlikte olduktan sonra kısa süre önce ayrıldığı 24 yaşındaki Gaye Güven ile konuşmak için gece Altındağ ilçesi Gülpınar Mahallesi’nde oturduğu evine gitti.
Yiğit Bozkurt, kapıyı açan Gaye Güven'e tabancayla ateş ederek kaçtı.
İkisi de hayatını kaybetti
Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gaye Güven'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Taksiyle kaçan 22 yaşındaki Yiğit Bozkurt, Güneşevler Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde aracı durduran polisler tarafından yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla yaşamına son verdi.
Lojistik firmasında çalışan Gaye Güven'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Son yolculuğuna uğurlandı
Güven için Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Öğle vakti kılınan cenaze namazına Gaye Güven'in ailesi ve yakınları katıldı.
Gaye Güven, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yiğit Bozkurt'un cenazesi ise Kayseri'ye gönderildi.