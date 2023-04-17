Ankara'da etek altı görüntüleri çeken zanlının savunması Çankaya'da avukat kadının etek altı görüntülerini çeken zanlı, mahkemede affedilmesi durumunda istenilen kuruma bağış yapacağını söyledi.

DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde avukat 26 yaşındaki Ş.M.E., yürüyen merdivende arkasında bulunan Mustafa K.'nin cep telefonu kamerasıyla etek altı görüntüsünü çektiğini fark etti.

Ş.M.E.'nin durumu fark etmesi üzerine kaçan Mustafa K., çıkışta güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Serbest bırakıldı

Polis tarafından gözaltına alınıp cep telefonuna el konulan Mustafa K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müstehcen görüntüler de tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliye ait incelenen telefonda yürüyen merdivende çekilmiş yüzlerce kadına ait görüntü bulundu. Telefonda ayrıca çoğu çocuklara ait çok sayıda müstehcen video olduğu belirlendi.

İddianemeler hazırlandı

İfadesinde görüntüleri izlemek için indirdiğini söyleyen Mustafa K. hakkında, 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Avukat Ş.M.E.’ye yönelik eylemi nedeniyle hazırlanan dosya ise uzlaştırma bürosuna gönderildi. Ancak taraflar uzlaşamadığı için Mustafa K. hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ikinci iddianame de mahkemeye gönderildi.

Ankara 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki dosya birleşti.

Mahkemede hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Mustafa Ö., hakkındaki suçlamaları kabul etti.

"Affedilirsem bağış yaparım"

Sanık, şunları söyledi:

Üzerime atılı suçu anladım. Yaptığım suçtan dolayı utanç ve pişmanlık duyuyorum. Cep telefonumda ele geçirilen görüntüleri ben çektim, müştekilerden özür diliyorum. Karşı taraf talep ederse herhangi bir kuruma bağış da yaparım.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

"O gün giydiğim kıyafeti bir daha giymedim"

Avukat Ş.M.E., yürüyen merdivende durduğu sırada bacağına soğuk bir şey değdiğini ve bu şekilde durumu fark ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu: