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    Ankara'da feci kaza

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı moto kurye yaşamını yitirirken, yaralanan araç sahibi de hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 08:48
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    Ankara'da feci kaza

    Ankara'nın Çankaya İlçesi Malazgirt Mahallesi 929 Caddesi'nde otomobil sürücüsü İbrahim C. direksiyon hakimiyetini kaybederek moto kurye Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosiklete çarptı.

    ARACIN ÇARPTIĞI MOTO KURYE HAYATINI KAYBETTİ

    Çarpma sonucunda otomobil savrularak, yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Kazada sürücü İbrahim C. ve motokurye Ahmet Rüştü Bayar yaralandı.

    ARAÇ SAHİBİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücü İbrahim C. gözaltına alındı.

    Ankara da feci kaza #1


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