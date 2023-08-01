Ankara'da FETÖ'den aranan emniyet müdürü yakalandı: Geri döneceğiz FETÖ'den 7 yıldır aranan 1'inci sınıf emniyet müdürü, uzun süredir yapılan çalışmalarla yurt dışına kaçmayı planlarken Ankara'da sahte kimlik ve pasaportla yakalandı.

DHA

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Yurt genelinde terörle operasyon devam ediyor.

Hain terör örgütü FETÖ üyelerine karşılık çaışmalar ise her geçen gün meyvesini veriyor.

Yapılan çalışmalarla bir yeni başarıya daha ulaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 yıldır aranan görevinden ihraç 1'inci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser'in yerini tespit etti.

Sürekli kılık ve adres değiştirdi

Kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştiren, günlük hayatında gizlilik kurallarına dikkat eden Eser, polisin uzun süren takibi sonucu yakalandı.

Eser'in üzerinde sahte kimlik ve pasaport, yüklü miktarda döviz, FETÖ simgesi olarak bilinen 1 dolar, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayarı, powerbank, şarj aleti, ilk yardım malzemesi ele geçirildi.

"Biz geri döneceğiz"

Firari şüpheli, kendisini yakalayan ekiplere, "Siz boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Şüphelinin, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgusu sürüyor.