DHA
Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde freni boşalan mandalina yüklü kamyon, döner kavşakta yolun karşısına geçip hafif ticari araca çarptı.
Kamyon, ticari aracı önünde sürükleyerek, caddedeki kozmetik mağazasına girdi.
Sürücüler yaralandı
Kazada, kamyon şoförü ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldılar
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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