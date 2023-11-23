İHA

Ankara'nın Polatlı ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi.

Basri Mahallesi Akan Sokak’ta yaşanan olayda, gelin Merve Doğan (28) ve kaynana Kezban Doğan (70) arasında kahvaltı sırasında tartışma çıktı.

Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını keserek öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynana olay yerinde hayatını kaybetti

Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Kezban Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri gelin Merve Doğan’ı gözaltına aldı.

Komşu Azize Keskin ise yaşanan olaya çok üzüldüğünü söyledi.

"Hiç kavgalarına şahit olmadım"

Gelin ve kaynananın 1 yıl önce taşındığını belirten Keskin, şu cümleleri kullandı;

Ben hiç kavgalarına şahit olmadım. Evimde otururken bir ambulans geldi. Komşuma bir şey oldu sandım. Ona doğru gittiğimde komşumun vefat ettiğini duydum. Gelini komşumu darp ettikten sonra boğazından bıçaklamış, benim bildiğim gelin gençti ve 2 çocukları vardı. İlkokula gidiyorlardı çocukları, kocası işteyken bu olay yaşanmış.