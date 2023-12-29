Ankara'da gelinini annesinin gözü önünde öldürmüştü: Kayınpeder tutuklandı Emlakçılık yapan 46 yaşındaki eşi Yusuf Demir'in intiharından bir hafta sonra 65 yaşındaki kayınpederi Satılmış Demir tarafından tabancayla vurularak öldürülen Derya Demir, toprağa verildi. Kayınpeder ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Ankara'da Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde dün, 3 çocuk annesi Derya Demir, 26 yıllık eşi Yusuf Demir'in ofisinde tüfekle yaşamına son vermesinden bir hafta sonra kayınpederi Satılmış Demir tarafından tabancayla öldürüldü.

Vücuduna isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybeden Derya Demir'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Derya Demir'in cenazesi, Ankara'nın Kalecik ilçesi Alibeyli köyünde toprağa verildi.

"Kızım sürekli şiddet görüyormuş"

Derya Demir'in 57 yaşındaki annesi Dursun Gündoğdu, damadı Yusuf Demir'in intiharından sonra kızına destek olmak için yanında kaldığını, kızının gözleri önünde kayınpederi tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Dursun Gündoğdu, şu açıklamalarda bulundu:

7 gün oğlu öldükten sonra bizi orada tuttu. Evlerinde, boş odanın içinde tuttular, dışarı çıkamadık. Küçük oğlu sabah 05.00'te karısını aldı gitti. Satılmış da tabancayla odaya geldi. Kapıyı açtı 'Derya' dedi, kızım, 'Efendim baba' dedi. Kızımı vurdu. Ben önüne geçtim 'Seni de vururum' dedi. Sonra çıktı gitti. Karısı da geldi oynadı, 'Sıra öteki kızında' dedi. Niye yaptığını bilmiyorum. Oğlu öldü diye bir günah keçisi mi aramak lazım? Karısından bilmiş. Kızım eşinden sürekli şiddet görüyormuş. Kayınpederi ve damadım bizimle küstü. Kızım korkusundan şikayetçi olamadı. Kızımı tehdit etmişler, 'boşanırsan vururuz' demişler. Hep mi bu kadın cinayetleri olacak? Bu kadınlarımıza yazık değil mi? O kayınpederi içeriden çıkamasın, kayınvalidesi de azmettirdi.

"Kadın cinayetleri bitsin istiyoruz"

Derya Demir'in 35 yaşındaki kız kardeşi Esra Gündoğdu ise eniştesi Yusuf Demir'in yanlışlıkla kendisini vurduğunu ve hayatını kaybettiğini ileri sürerek şöyle konuştu:

İntihar değil, normalde ayağından vuruyor ve kurşun şah damarına geliyor. 12 dakika içerisinde kan kaybından ölüyor. Oğulları zaten açıklama yaptılar 'Babamız kendini öldürmedi, kendini ayağından yanlışlıkla vurdu' dediler. Ablamla akşam tartışma yapıyorlar. Tartışmanın nedenini biz de bilmiyoruz. Kayınpederi 'Oğlumuzun sebebi sensin' diyorlar. Biz bu kadın cinayetleri bitsin istiyoruz.

Tutuklandı

Yusuf Demir'in, borçları nedeniyle eşi ile birlikte ortak aldıkları evi satmak istediği, Derya Demir'in buna karşı çıkması nedeniyle de yaşamına son verdiği ileri sürüldü.

Satılmış Demir'in de oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu için gelini Derya Demir'i öldürdüğü belirtildi.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Satılmış Demir'in emniyette işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Satılmış Demir, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)