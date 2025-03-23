DHA

Ankara'da konservatuvar sınavlarına hazırlanan bale öğrencisi E.N.A., geçtiğimiz yıl 9 Aralık'ta, evinin yakınındaki parkta salıncakta sallanırken, yaklaşık 5 ay önce tanıştığı, aynı bölgede oturan Y.E.Ç. yanına geldi.

Y.E.Ç., genç kızın boğazını sıkıp, kafa attı.

Evinin penceresinden kızını izlerken durumu gören anne A.K., Y.E.Ç.'nin peşinden gitti.

DARP RAPORU ALARAK ŞİKAYETÇİ OLDU

Şüpheli, A.K.'yi de elindeki meyve bıçağı ile tehdit etti.

E.N.A, darp raporu alarak, annesiyle birlikte jandarmaya şikayette bulundu.

Güvenlik kamerasına yansıyan darp olayını da delil olarak sundu.

3 AY SONRA TEDBİR KARARI VERİLDİ

Görüntüde şüphelinin genç kızın yanına gittiği, bir süre sonra saldırdığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli hakkında 3 ay sonra genç kızın yanına yaklaşmama yönünde tedbir kararı verildi.

YAŞADIKLARINI SOSYAL MEDYADA ANLATTI

E.N.A, Y.E.Ç.'nin koruma kararına rağmen dışarıya çıktığında kendisini takip ettiğini ve evin önünden ayrılmadığını iddia ederek, sosyal medyada yardım talebinde bulundu.

E.N.A. paylaşımında şu sözleri kullandı:

3 ay önce benimle konuşmak isteyip, sürekli cinsel muhabbetler açan 30 yaşındaki kişi tarafından tarafıma bıçaklı saldırı teşebbüsünde bulunuldu. Kişi dişlerimi kırdı, beni boğmaya çalıştı, darbetti. Annemi bıçaklamaya çalıştı. 2 hafta dudaklarım patlak, suratım mor ve şiş gezdim.



Koruma kararı aldık; ancak kişi beni takip etmeye, gözleri ile taciz etmeye, çevremde dolaşmaya ve evimi gözetlemeye devam etti. Ben derslerime gidemiyor, sokakta yürüyemiyor, odamda perdemi açamıyorum. Elimde kişinin beni izlediğine dair görüntü kayıtları var. Ben kendi evimde nefes alamıyorum.



Bu kişi beni yaralamaya değil, öldürmeye çalıştı. Annem 4'üncü evre kanser hastası, taşınmamıza ve güvenli bir hayat yaşamamıza yardımcı olacak ne aile bireylerimiz, ne de maddi gücümüz var.

"SÜREKLİ YANIMA GELİP KONUŞUYORDU"

Genç kızın sosyal medyadaki yardım çığlığı üzerine şüpheli hakkında elektronik kelepçe tedbiri de uygulandı.

E.N.A., şüphelinin olaydan 5 ay kadar önce yine parka gelip kendisiyle tanıştığını söyleyerek, şöyle konuştu:

Önce kötü niyetli olduğunu düşünmedim. Muhabbet etmeye başladı. Konuşmanın devamında kişi sürekli cinsel muhabbetler açmaya başladı. O yüzden tedirgin hissettim ve rahatsız oldum. Ortalama 5-5,5 ay civarı sürdü tanışıklığımız.



Sürekli yanıma gelip konuşuyordu, sürekli bir şeyler anlatıyordu. Ben çok konuşmuyordum, çok cevap vermiyordum. Sonrasında kişi daha rahatsız edici konuşmaya başladı, bana sarılıyordu, itiyordum. Fiziksel temas kurmaya çalışıyordu. Ben izin vermiyordum.



Kişi beni taciz etmeye çalışıyordu. Sürekli iltifat ediyordu. Ben bundan rahatsız oluyordum. Son bir ay sürekli olarak cinsel muhabbetler kuruyordu. Kendisi cinsel hayatından söz etmeye çalışıyordu.

"DİŞLERİMİ KIRDI, BOĞAZIMI SIKTI"

E.N.A, olay günü de aynı şekilde parkta yanına geldiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Karşıma geçip çok yakınımda durup, 1 dakika boyunca hiçbir şey söylemeden beni seyretti. Çok nefes nefeseydi ve gözlerini çok belertmişti. Krizi geçiriyormuş gibi görünüyordu. Sonrasında ben birkaç kere 'iyi misin, beni duyuyor musun' dediğimde hiç cevap vermedi.



Ben kulağındaki kulaklığı çıkarıp, 'iyi misin' dediğimde kolumu tutup kıvırdı. Boğazımı sıktı. Sonra ben bilincimi kaybettim. Bana kafa attı. Dişlerim kırıldı. Beni salıncaktan fırlattı. Sonrasında anneme bıçak çekip 'hepinizi öldüreceğim' demiş. Koruma kararı alındı. Şikayetçi olduk. Fakat kişi beni takip etmeye ve sürekli izlemeye, gözle tacizde bulunmaya devam etti.



Evlerimiz neredeyse karşı karşıya, arada 500 metre civarı bir şey var. Ben odamın camını açamıyorum. Sürekli olarak izliyor, sürekli takip ediliyorum. Sokağa çıkamıyorum, derslerime gidemiyorum. Konservatuvara hazırlanıyorum, evimden dışarı çıkamıyorum.

"DAHA GÜVENLİ BİR YAŞAM ALANI İSTİYORUM"

Sosyal medya paylaşımından sonra elektronik kelepçe uygulandığını belirten genç kız şunları kaydetti:

Elektronik kelepçe uygulandı; ama evlerimiz çok yakın olduğundan ötürü kelepçenin uyarı vereceği mesafe çok kısa oluyor. Silahla, kesici, delici aletle bana zarar verebilir ve bunun önünde hiç bir engel yok.



Evimin perdesini açtığımda bile bu kişiyle yüz yüze geliyoruz. Uzaklaştırılmasını, tutuklanmasını istiyorum. Kişi beni bıçakla yaralamaya çalıştı, tehdit etti, taciz etti. Dişlerimi kırdı, beni boğmaya çalıştı, anneme bıçak çekti.



Daha güvenli bir yaşam alanı istiyorum. Bu kişi yarın bir gün evime silahla, bıçakla gelebilir. Bana yaptığı şeyi başkasına yapabilir. Can güvenliğim yok benim.

"TUTUKLAMA VEYA EV HAPSİ TALEP EDİYORUZ"

E.N.A.'nın avukatı Umur Yıldırım ise, olayla ilgili soruşturmanın hala sürdüğünü söyleyerek şöyle devam etti konuşmasına:

En başta verilen bir koruma kararı var. Devamında, dün aslında bu koruma kararına etkili olan elektronik kelepçe tedbiri uygulandı. Ama kişi bu aşamaların içinde ne tutuklandı ne de adli kontrol tedbiri kararı uygulandı. Hali hazırda 4 aydır bu eylemlerine devam ettiğinden dolayı koruma kararının hiçbir karşılığı yok bizim için.



Bu sebeple koruma kararından ziyade en azından bir adli kontrol tedbiri, ev hapsi olabilir veya başka bir şey ya da tabii ki tutuklanması. Bu aşamada bunların hiçbiri yapılmadığı ve yapılan koruma tedbirinin de hiçbir şekilde korumadığı bizim için ortada.



Yaşanan bu sürecin en başından şu anki duruma kadar müvekkilim her zaman korktu, tedirginlik yaşadı ve kişi eylemlerine de devam etti. Bu sebeple savcılık makamının en azından tutuklama istemiyle veya adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmesini bekliyoruz.

Hakkında soruşturma süren şüpheli Y.E.Ç. ise jandarmadaki ifadesinde, E.N.A. ile sohbet etmek için yanına gittiğini, kulaklığına neden dokunduğunu sorduğunda kendisine küfür ettiğini, bu yüzden tedirgin hissettiğini ve kendisinden uzaklaştırdığını ileri sürdü. Y.E.Ç., E.N.A ve annesinin kendisine hakaret ve küfür etmesi nedeniyle şikayetçi olduğunu da söyledi.