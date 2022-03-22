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    Ankara'da genç kızın yüzünü kimyasalla yakan şahsa yakalama kararı

    Mamak ilçesinde barışma isteğini reddeden genç kızın yüzüne kimyasal madde atıp, serbest bırakılan sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.
    • AA
    • 22.03.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 16:16
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    Ankara'da genç kızın yüzünü kimyasalla yakan şahsa yakalama kararı

    Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan S.S, şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi.

    Bunun üzerine sanık Bolat, 5 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden ayrılan S.S'nin yolunu kesti ve belindeki ruhsatsız silahı göstererek, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim." ifadelerini kullandı.

    YÜZÜNE KİMYASAL MADDE ATILDI

    Kendisinden kaçmaya çalışan S.S'yi yakalayarak silah zoruyla yakınlardaki çocuk parkına götüren Bolat, burada cebinden çıkardığı kimyasal maddeyi kızın yüzüne attı. S.S'nin yüzünün belirli bölgelerinde ikinci dereceden yanık ve lekeler oluştuğu belirlendi.

    Ankara da genç kızın yüzünü kimyasalla yakan şahsa yakalama kararı #1

    DAVA AÇILDI

    Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık Bolat hakkında, Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    İddianamede sanığın, "kasten yaralamadan" 6 aydan 1 yıl 6 aya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan" 2 yıldan 10 yıla, "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırıdan" 2 yıldan 5 yıla ve "silahlı tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    ADLİ KONTROL ŞARTI KALDIRILDI

    Mahkeme, toplamda 6 yıl 6 aydan 21 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Bolat'ın, adli kontrol şartını 9 Mart'ta kaldırdı.

    Ankara da genç kızın yüzünü kimyasalla yakan şahsa yakalama kararı #2

    TUTUKLULUĞU TALEP EDİLDİ

    Mağdur avukatının, sanık Bolat'ın daha önce adli kontrol şartını ihlal ettiğine ilişkin dilekçesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sanığın tutuklanmasını talep etti.

    ŞAHIS HAKKINDA YAKALAMA KARARI

    Bu talebi yerinde göre Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Bolat'ın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

    Ankara da genç kızın yüzünü kimyasalla yakan şahsa yakalama kararı #3

    Ankara da genç kızın yüzünü kimyasalla yakan şahsa yakalama kararı #4

    Ankara da genç kızın yüzünü kimyasalla yakan şahsa yakalama kararı #5

    Ankara da genç kızın yüzünü kimyasalla yakan şahsa yakalama kararı #6


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