Ankara'da genç kızların kavgasını boks maçı gibi izlediler Antalya'da liseli kızların sokak ortasında saç saça baş başa kavgaları boks ringi müsabakalarını aratmadı. Kavgayı izleyen bazı gençlerin yorumları da pes dedirtti.

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İHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde liseli kızlar henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Birbirlerinin saçlarını tutarak kavgayı sürdüren iki liseli kızın kavgasını diğer arkadaşları da etrafında toplanıp izledi.

Polis ekiplerinin gelmesiyle kavga son buldu.

"Aşırı iyiydi, mükemmeldi"

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler birçok kişinin tepkisini çekerken kavgayı izleyen diğer gençlerin, "Aşırı iyiydi, mükemmeldi" gibi yorumları ise pes dedirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)