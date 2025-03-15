İHA
Ankara'da kent merkezinde iki grup aarsında tartışma çıktı.
Sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede büyüdü.
Yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada taraflar birbirini öldüresiye dövdü.
GÖZ YAŞARTICI KULLANILDI
Kavgayı gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti.
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırmak istemeyen gruptakilere göz yaşartıcı sprey sıktı.
YARALANANLAR OLDU
Polisin müdahalesi ile kavga sona erdi.
Kavgaya karışan bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış