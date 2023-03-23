DHA
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Seğmenler Mahallesi'ndeki bir apartmanın en üst katında oturan daire sakinleri, kapı yanında bulunan dolaptaki ayakkabıların kaybolduğunu fark etti.
Bunun üzerine hemen güvenlik kamerası kaydına bakıldı.
Kameraya takıldı
Görüntüleri izleyen apartman sakinleri, ayakkabıların binaya giren şapkalı, mavi montlu, sırt çantalı bir hırsız tarafından dolaptan alındığını gördü.
Bina sakinleri, durumu polise haber verdi.
Polis arıyor
Polis, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.