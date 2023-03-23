Ankara'da girdiği apartmandan ayakkabı çalan hırsız, kameraya yakalandı Girdiği bir apartmanın en üst katına çıkan hırsız, burada kapı önündeki dolaptan ayakkabıları çaldı. Kameralara yakalanan hırsızı, şimdi polis arıyor.

DHA Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Seğmenler Mahallesi'ndeki bir apartmanın en üst katında oturan daire sakinleri, kapı yanında bulunan dolaptaki ayakkabıların kaybolduğunu fark etti. Bunun üzerine hemen güvenlik kamerası kaydına bakıldı. Kameraya takıldı Görüntüleri izleyen apartman sakinleri, ayakkabıların binaya giren şapkalı, mavi montlu, sırt çantalı bir hırsız tarafından dolaptan alındığını gördü. Bina sakinleri, durumu polise haber verdi. Polis arıyor Polis, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.