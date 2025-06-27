Ankara'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Sincan ilçesinde hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, diğer sürücü yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.