Ankara'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Polatlar Mahallesi yolu üzerinde, hafif ticari araç ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada her iki araç hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR"
Kazayı görerek yardıma gelen Mustafa Koçyiğit, "Geldiğimizde sürücülerden birinin hafif yaralı olduğunu, diğerinin de hayatını kaybettiğini gördük. Yukarıdan gelen otomobil kontrolünü kaybedince aşağıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışmış. Karşı yönlerden geliyormuş araçlar, yukarıdan gelen araç biraz süratliymiş." dedi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.