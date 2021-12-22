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- Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Sincan ilçesinde halk otobüsünün kaza yapması sonucu çok sayıda kişi yaralanarak hastanelik oldu.
- İHA
- 22.12.2021 - 08:41
- Güncelleme : 22.12.2021 - 09:59
Ankara-Ayaş yolu Yenikent'te Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası önünde, halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
EN AZ 20 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 20'inin üzerinde kişi yaralandı.
Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var