Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Sincan ilçesinde halk otobüsünün kaza yapması sonucu çok sayıda kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Ankara-Ayaş yolu Yenikent'te Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası önünde, halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

EN AZ 20 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 20'inin üzerinde kişi yaralandı.

Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var