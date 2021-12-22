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    Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

    Sincan ilçesinde halk otobüsünün kaza yapması sonucu çok sayıda kişi yaralanarak hastanelik oldu.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 09:59
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    Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

    Ankara-Ayaş yolu Yenikent'te Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası önünde, halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.

    Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    EN AZ 20 YARALI

    Kazada ilk belirlemelere göre 20'inin üzerinde kişi yaralandı.

    Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

    Ankara da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var #1

    Ankara da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var #2

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    Ankara da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var #6

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