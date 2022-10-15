Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
360.550
-2.60%
BTXN Coin
9.44
10.28%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Hafif yağmur 17 C

    Ankara'da HDP'li vekillerin karıştığı kazada ölen taksici defnedildi

    Çankaya ilçesinde HDP'li milletvekillerinin bulunduğu minibüs ile taksi çarptıştı. Kaza sonrasında hayatını kaybeden taksi şoförü, son yolculuğuna uğurlandı.
    • 15.10.2022 - 15:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da HDP'li vekillerin karıştığı kazada ölen taksici defnedildi

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde, HDP'li milletvekillerinin bulunduğu minibüs ile ticari taksi çarpışması can aldı.

    İki araç da hurdaya dönerken, kaza sonucunda taksi şoförü hayatını kaybetti.

    Gözyaşlarıyla toprağa verildi

    Taksi şoförü Soner Özenç için Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

    Taksici arkadaşları ve ailesinin katıldığı namazın ardından Soner Özenç, Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

    Ankara da HDP li vekillerin karıştığı kazada ölen taksici defnedildi #1

    Ankara da HDP li vekillerin karıştığı kazada ölen taksici defnedildi #2

    Ankara da HDP li vekillerin karıştığı kazada ölen taksici defnedildi #3


    Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da incelemelerde bulundu
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da incelemelerde bulundu

    Eylülde Rusların Türkiye'deki konut yatırımı 3'e katlandı
    Ekonomi

    Eylülde Rusların Türkiye'deki konut yatırımı 3'e katlandı

    Karantina, Avrupa'daki doğum oranlarını düşürdü
    Sağlık

    Karantina, Avrupa'daki doğum oranlarını düşürdü

    Görüş Bildir