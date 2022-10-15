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- Ankara'da HDP'li vekillerin karıştığı kazada ölen taksici defnedildi
Ankara'da HDP'li vekillerin karıştığı kazada ölen taksici defnedildi
Çankaya ilçesinde HDP'li milletvekillerinin bulunduğu minibüs ile taksi çarptıştı. Kaza sonrasında hayatını kaybeden taksi şoförü, son yolculuğuna uğurlandı.
- 15.10.2022 - 15:58
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, HDP'li milletvekillerinin bulunduğu minibüs ile ticari taksi çarpışması can aldı.
İki araç da hurdaya dönerken, kaza sonucunda taksi şoförü hayatını kaybetti.
Gözyaşlarıyla toprağa verildi
Taksi şoförü Soner Özenç için Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Taksici arkadaşları ve ailesinin katıldığı namazın ardından Soner Özenç, Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.