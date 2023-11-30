Ankara'da hırsızlık yapan kadın evdeki çelik kasayı çalıp kucağında taşıdı

DHA
Ankara'da şaşkınlık veren bir hırsızlık olayı yaşandı.
Pursaklar ilçesi Saray Fatih Mahallesi’nde 27 yaşındaki Remzi A., sabah binanın giriş katındaki evinden işe gitmek üzere ayrılırken, eşi de öğle vakti dışarıya çıktı.
Çelik kasayı alıp kaçtı
Bu sırada kapı aralık kaldı. Binaya giren kimliği belirsiz kadın, kapıyı açık görünce içeriye girip, yatak odasında bulunan çelik kasayı alarak kaçtı.
Eve döndüklerinde durumu fark eden aile, polise başvurdu.
Kameraya poz verdi
Hırsız kadın içinde 200 bin TL ziynet eşyası bulunan çelik kasayı kucağında götürürken görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın ardından polis ekipleri kadını yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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