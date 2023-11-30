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Ankara'da hırsızlık yapan kadın evdeki çelik kasayı çalıp kucağında taşıdı

Ankara'da hırsızlık yapan kadın evdeki çelik kasayı çalıp kucağında taşıdı Pursaklar ilçesinde Remzi A.'nın evinden, içinde yaklaşık 200 bin TL'lik ziynet eşyası bulunan çelik kasa, kimliği belirsiz bir kadın tarafından çalındı. Polis, kasayı kucağında götüren kadını yakalamak için çalışma başlattı.