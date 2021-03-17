Ankara'da iki grup arasında bıçaklı kavga

Sokak ortasında kavgaya tutuşan gençlerden biri, 2 kişiyi bıçak darbesiyle yaraladı.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Bahçe Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

2 KİŞİ BIÇAKLANDI

Taraflardan biri karşısındaki şahsa yumruk atarken, daha sonra bıçakla saldırmaya başladı. 2 kişi bıçak darbesiyle yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir kişinin bıçaklanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada