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- Ankara'da iki grup arasında bıçaklı kavga
Ankara'da iki grup arasında bıçaklı kavga
Sokak ortasında kavgaya tutuşan gençlerden biri, 2 kişiyi bıçak darbesiyle yaraladı.
- İHA
- 17.03.2021 - 11:13
Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Bahçe Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
2 KİŞİ BIÇAKLANDI
Taraflardan biri karşısındaki şahsa yumruk atarken, daha sonra bıçakla saldırmaya başladı. 2 kişi bıçak darbesiyle yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bir kişinin bıçaklanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'da 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada