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    Ankara'da iki grup arasında bıçaklı kavga

    Sokak ortasında kavgaya tutuşan gençlerden biri, 2 kişiyi bıçak darbesiyle yaraladı.
    • İHA
    • 17.03.2021 - 11:13
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    Ankara'da iki grup arasında bıçaklı kavga

    Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Bahçe Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

    2 KİŞİ BIÇAKLANDI

    Taraflardan biri karşısındaki şahsa yumruk atarken, daha sonra bıçakla saldırmaya başladı. 2 kişi bıçak darbesiyle yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

    Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bir kişinin bıçaklanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ankara'da 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

    Ankara da iki grup arasında bıçaklı kavga #1

    Ankara da iki grup arasında bıçaklı kavga #2

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