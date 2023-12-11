Ankara'da inşaatın 30. katından düşen 2 işçi yaşamını yitirdi Keçiören ilçesinde, bir inşaatın 30. katından düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

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AA & Ensonhaber

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'ndeki yapımı devam eden bir inşaatın 30. katında çalışan H.İ. ile İ.Ö. henüz belirlenemeyen sebeple yere düştü.

İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

2 işçi de olay yerinde can verdi

Sağlık ekipleri, işçilerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

"Yıldırım hızıyla aşağı düştüler"

Görgü tanığı Yaşar Yiğit, olay anına ilişkin şunları anlattı: