Ankara'da insan canı tehlikede! Başıboş köpek sürüleri havadan görüntülendi Saldırılarıyla son zamanlarda gündemi meşgul eden başıboş köpek sürüleri, Ankara’nın farklı noktalarında drone kamera ile görüntülendi. Bölge halkı, yetkililerin topladıktan 10 gün sonra geri saldıklarını belirtti.

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İHA

Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında sokak köpekleri yer alıyor.

Özellikle son zamanlarda sıkça yaşanan saldırılar, insan canını tehdit ediyor.

Küçüğünden yetişkinine birçok insanın büyük korku yaşadığı başıboş köpekler, bu zamana kadar çok sayıda can aldı.

Öte yandan ağır yaralanmalara da neden oldu.

Başkent'te köpekler sürü halinde

Sokak köpekleriyle sıkça gündeme gelen kentlerden biri de Ankara. Okula gitmek için evden çıkan çocuklar, sürüler halinde gezen başıboş köpeklerin saldırısına uğrama kaygısı güdüyor.

Geçtiğimiz günlerde Keçiören’de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın ardından Çankaya’da da okul yolunda ilerleyen Ahmet Furkan Tanrısever bacağından ısırılarak yaralandı.

Dün ise Polatlı’da bisiklet süren 9 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpek sürüsü tarafından saldırıya uğraması aileleri tedirgin ediyor.

Havadan görüntülenen başıboş köpekler, koyun sürülerini andırıyor.

"Arabanın camını açsak içeri atlayacaklar"

Başıboş köpek sorununa dikkat çeken Mehmet Kül, başıboş köpeklerin tavuklarını telef ettiğini belirterek, “Tel örgünün altını kazan köpekler içeri girerek tavukları boğuyor. Alıp götürüyorlar. Karşımda bir komşum var onun geçtiğimiz gün 8 tane tavuğunu yemişler. Tavukları ahıra koydum çıkartmıyorum. Benim oğlum eve motosikletle geliyor, ‘oğlum köpeklere dikkat et’ dedim. Arabanın camını açsak içeri atlayacaklar.” diye konuştu.

"10 gün içinde geri salıyorlar"

Başıboş köpek sorununun bir an önce çözülmesini isteyen Songül Fişek ise 12 yıldır Bağlum’da oturduğunu kaydederek, “Topluyoruz diyorlar sonra 10 gün içinde geri salıyorlar. Çeteleştiler, grup halinde geziyorlar. Son zamanlarda da çocuklara saldırmalar meydana geldi. İki gün önce benim kızıma da saldırdılar. Okul çıkışı olduğu için hemen aldım ve geldim. Herkes mustarip bu köpeklerden.” dedi.

Aileler, yerel yönetimlerden başıboş köpek sorununa çözüm bulunmasını talep ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden de bu konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)