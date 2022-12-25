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Ankara'da iş insanı, akademisyen arkadaşını öldürdü
Çankaya'da iş insanı Polat Aykaç, restoranda yemek yerken tartıştığı akademisyen arkadaşı Güven Çaprak'ı tabancayla başından vurarak öldürdü.
- 25.12.2022 - 16:10
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'ndeki bir restoranda, dün akşam saatlerinde ortam gerildi.
İş insanı Polat Aykaç, birlikte yemek yediği arkadaşlarından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak ile küfürlü konuştuğu için tartışmaya başladı.
İş insanı, akademisyen arkadaşını öldürdü
Tartışmanın büyümesi üzerine Aykaç, belindeki ruhsatlı tabancayı çıkarıp Çaprak'ın başına bir el ateş etti.
Çaprak, olay yerinde hayatını kaybederkeni Aykaç ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre; Çaprak'ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.