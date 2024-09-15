Ankara'da iş yerinde çıkan yangın binayı kullanılamaz hale getirdi

İHA

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi Şehit Süleyman Efe Caddesi'nde öğle saatlerinde bir binanın zemin katında bulunan iş yerinde yangın çıktı.

Yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Yapılan çalışmalar sonucu söndürülen yangında binada büyük hasar meydana geldi.

"BİNANIN MÜTEAHHİDİ KAÇTI"

Yangının çıktığı binada oturan Bayram Erten yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yangın bu döşeme atölyesinin dışarıda ürünleri vardı. Şikayet etmemize rağmen aldıramadık belediyeye. Yangından sonra buraya geldi, polis ekipleri ifadeye götüremedi adamları. Biz büyük ihtimalle çocuklar yakmıştır diye düşünüyoruz ama zabıta ekipleri içeriden yanmış diye söylüyorlar. Rapor çıkmadığı için bilemiyoruz. Binanın müteahhidi kaçtı, iskanı yok. Teras iskana ayrılmış daireyi usulsüz olarak kendi akrabasına satış göstermiş. İmzası bizde vermiyoruz. Yurt dışına çıkmış herhalde, iskanı alamadığımız için cepheyi yaptıramamıştık. Allah'tan yaptıramamışız, diğer bina gibi olsaydı biz binayı kurtaramazdık. Orta katın altına kadar ateş çıktı.