Ankara’da ışık ihlali yapan otomobil, 2 motosiklete çarptı: 2 yaralı

- Ankara Etimesgut'ta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, iki motosiklete çarparak kazaya neden oldu.
- Yaralı motosiklet sürücüleri hastaneye kaldırıldı.
- Polis, kazanın nasıl meydana geldiğini araştırıyor.
Ankara’nın Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi’nde trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, seyir halindeki iki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savrularak yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra yaralı motosikletliler çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazanın oluş şekline ilişkin inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda sürücünün sorumluluğu araştırılıyor.