Ankara'da kadın cinayeti! Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Beyzanur, son yolculuğuna uğurlandı Keçiören ilçesinde erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürülen Beyzanur Kaya gözyaşlarıyla toprağa verildi. Saldırgan ise gözaltına alındı.

DHA Kadın cinayetinin yeni adresi Ankara... Olay, Keçiören'de dün akşam saatlerinde genç çiftin arasında yaşandı. 22 yaşındaki Ege Rüştü Akoğlu, 3 yıldır birlikte olduğu 22 yaşındaki sevgilisi Beyzanur Kaya ile evde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Hayatını kaybetti Olayın büyümesi üzerine Akoğlu, evdeki tabancayla Kaya'ya ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beyzanur Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırgan gözaltında Akoğlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Beyzanur Kaya'nın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Toprağa verildi Kaya için bugün öğle vakti Bayındır Köyü Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kaya'nın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kaya'nın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)