Ankara'da kadınlara sözlü ve fiziki saldırıda bulunan polisler açığa alındı Ankara Emniyet Müdürlüğü, eğlence mekanı çıkışında yoldan geçen kadınlara sözlü ve fiziki saldırıda bulunup, havaya ateş açan 1'i bekçi, 2'si polis memuru, 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyuldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Ankara’nın Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi’nde bir eğlence mekanı çıkışında sivil kıyafetli bir Çarşı Mahalle Bekçisi ve iki polis memuru 5 kadınla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından kadınları darp eden şahıslar, havaya ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi.

3'ü de açığa alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olaya karışan 3 şahısın da gözaltına alınarak haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Adı geçen şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak şahıslar açığa alınmış ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir" ifadeleri yer aldı.