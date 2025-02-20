Ankara'da kadınların bıçaklı kavgası kanlı bitti

İHA
Akşam saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesinde, Misket Mahallesi 660. Sokak'ta N.K. ile H.S. arasında başlayan tartışma, hızla kavgaya dönüştü.
TARTIŞTIĞI KADINI BIÇAKLADI
Kavga sırasında H.S., yanındaki bıçakla N.K.’yi bacağından yaraladı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI
Olay yerinden kaçan H.S., Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış