Ankara'da kadınların bıçaklı kavgası kanlı bitti
İHA

Akşam saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesinde, Misket Mahallesi 660. Sokak'ta N.K. ile H.S. arasında başlayan tartışma, hızla kavgaya dönüştü.

TARTIŞTIĞI KADINI BIÇAKLADI

Kavga sırasında H.S., yanındaki bıçakla N.K.’yi bacağından yaraladı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerinden kaçan H.S., Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü