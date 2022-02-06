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    Ankara’da kafede silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

    Keçiören ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 06.02.2022 - 07:16
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    Ankara’da kafede silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

    Ankara’nın Keçiören İlçesi Şenyuva Mahallesi Kuzey Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir kafede Salih Samet, henüz kimliği belirlenemeyen grupla tartışmaya başladı.

    KAVGADA SİLAH ÇEKİLDİ

    Tartışmanın büyüyüp kavga dönüşmesi sonucunda grup içerisinde bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi Salih Samet’e yanında bulundurduğu tabanca ile ateş ederek koştu.

    Ankara’da kafede silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı #1

    RAST GELE ATEŞ ETTİ

    Kafeden çıkarak yaklaşık 50 metre boyunca koşan ve sağ sola rastgele ateş açan kişinin tabancasından çıkan kurşunlar dışarıda bulunan Emre Kale’ye isabet etti. Olayı gören diğer müşteriler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Ankara’da kafede silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı #2

    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Kale’yi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk ederken, Salih Samet’i ise çevredeki hastaneye sevk etti. Kale’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Polis ekipleri olaydan sonra otomobiliyle kaçan şüphelileri arıyor.

    Ankara’da kafede silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı #3


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