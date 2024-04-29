Ankara'da kalp nakli oldu, hayata tutunamadı Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve 5,5 yıllık bekleyişin ardından dün kalp nakli olan Esila Tüfekçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

DHA

Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi’nde kalp rahatsızlığı nedeniyle 5,5 yıldır aralıklarla tedavi gören Esila Tüfekçi'nin durumu ağırlaştı.

Tüfekçi'nin durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık 1 ay önce kalp ve solunum desteği sağlayan ECMO cihazına (Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu) bağlandı.

Yıllardır nakil bekleyen Tüfekçi için dün Adana'dan müjdeli haber geldi.

Sevinç kısa sürdü

Adana'dan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçakla getirilen kalp, dün Esila'ya nakledildi. 9,5 saat süren operasyonla gerçekleşen nakilin ardından Esila'nın durumunun ağır ve 48 saatlik sürenin çok önemli olduğu belirtildi.

Esila, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

"Organlarınızı cennete götürmeyin"

Esila, geçen yıl hastanede yatarken çizdiği resimle organ bağışına dikkat çekmişti. Esila, resimde kendi kalbini 'siyah', mezardaki ölünün kalbini ise 'kırmızı' olarak resmetmişti. Ayrıca resimde kendisini gözyaşları içinde çizen Esila, üzerine yazdığı, 'Organlarınızı cennete götürmeyin. Onlara cennette değil burada ihtiyaç var' ifadeleriyle görenleri duygulandırmıştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)