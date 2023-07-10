Ankara'da karşıya geçmeye çalışan kadına art arda 2 araç çarptı Karşıya geçmeye çalışan bir kadına seyir halindeki otomobil çarparken, çarpmanın etkisiyle karşı yola savrulan kadın, ikinci bir aracın üzerinden geçmesiyle yaşamını yitirdi.

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İHA

Ankara'nın Keçiören ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde, Altındağ yönünde giden Recep Enes S. idaresindeki 06 TLH 73 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kezban B.’ye çarptı.

Karşı yola savrulan kadının üzerindne bir başka araç geçti

Çarpmanın etkisiyle karşı yola savrulan talihsiz kadın, bu kez de Hasan S.’nin kullandığı 18 DP 179 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı kadın kurtarılamadı

Hastaneye kaldırılan Kezban B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Üst geçit uyarı yazısı dikkat çekti

Kaza anı ise yoldan geçen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kezban Babayiğit’in hayatını kaybettiği kaza yerinde yayaların üst geçidi kullanması için uyarı yazısı bulunduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.