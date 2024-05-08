DHA
Ankara'nın Pursaklar ilçesi Ertuğrul Gazi Caddesi’nde motosiklette çocuğu ile ilerleyen bir kadın, yoldaki kaygan madde sebebiyle aracının kontrolünü kaybetti.
Motosikletten fırlayan anne ile çocuğu yolda metrelerce sürüklendi.
Kaygan zemin kazaya neden oldu
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye sevk edilen yaralı anne ile çocuğun genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İnceleme başlatıldı
Kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı.
Kaza sonrası yaşananları cep telefonu ile kayda alan bir kişi ise olaya tepki göstererek, sorunun çözüme kavuşturulmasını talep etti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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