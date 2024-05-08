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Ankara'da kaygan zemin kazaya neden oldu: Anne ve çocuğu yaralandı

Ankara'da kaygan zemin kazaya neden oldu: Anne ve çocuğu yaralandı Ankara’da yola saçılan kaygan madde nedeniyle kontrolden çıkan motosikletten düşen anne ile çocuğu yaralandı. Kaza sonrasını cep telefonu ile kayda alan bir kişi ise duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.