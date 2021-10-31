Mamak ilçesinde, eşiyle boşanma aşamasına gelmesinden kayınbiraderi Ercan Eroğlu’nu sorumlu tutan İsmail S., Eroğlu’nun taksisine demir çubukla saldırdı.

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Tıp Fakültesi Caddesi'nde, 29 Ekim günü gece saatlerinde, İsmail S. isimli bir şahıs, eşiyle boşanma aşamasına gelmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi Ercan Eroğlu'na ait duraktaki taksiye demir çubuk saldırdı.

İsmail S. taksinin camını kırdı, kaportasına zarar verdi.

Yaşanan anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Gözaltına alınan İsmail S. adli kontrolle serbest bırakıldı.

“BİRKAÇ KERE DE ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ”

Aracının her yerinin kırıldığını belirten Ercan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yapan benim büyük ablamın eşi. Ablam boşanma davası açmış, birkaç kere de ölümle tehdit etti. Annemi, babamı da ölümle tehdit ediyor. Çok mağdurum, benim ekmek teknemdi. Şu anda arabam sanayide.

Ankara’da, kayınbiraderinin taksisine demir çubukla saldırdı VİDEO



“MAHKEMEYE ÇIKARILDI AMA ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI”

20-30 bin civarında masrafı var. En az 10 gün yatacak, şu anda arabam sanayide. Ekmeğimden oldum, çalışamıyorum, benim tek gelir kaynağım aracım. Dün kendisi mahkemeye çıkarıldı ama adli kontrol ile serbest bırakıldı. Daha sonra yine bana gelecek, adım kadar eminim.

“SABAH KURUYOR, AKŞAM ALKOL ALIYOR VE YAPIYOR”

Ne yapacağını aklında sabah kuruyor, akşam alkol alıyor ve yapıyor. Böyle şahısların kesinlikle dışarı çıkartılmaması lazım. Çıktıkları zaman yaptıkları yanına kar kalıyor ve bunu daha da fazla yapıyorlar. Mağdur olan benim, beni kimse çağırmadı. Kimse bana sormuyor.”



