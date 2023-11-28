Ankara'da kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 bebek ağır yaralı Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin direğe çarptığı kazada, aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirirken, bir buçuk yaşındaki bebek ağır yaralandı.

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İHA

Ankara'nın Mamak ilçesi Lalahan Mahallesi'nde, A.B.'nin (53) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 BP 3988 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektirik direğine çarptı.

3 kişi hayatını kaybetti

Feci kazada araç içerisinde bulunan aile fertlerinden sürücü A.B., diğer aile fertlerinden M. B. (52) ile E. B. (31) isimli kadınlar hayatını kaybetti.

Araçtaki bebek ağır yaralı

Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden 2022 doğumlu erkek bebek ise hastaneye nakledildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)