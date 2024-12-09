Ankara'da kazada ölen anne ve çocukları defnedildi

DHA

Korkunç kaza, dün saat 10.00 sıralarında Ankara-Çankırı kara yolu üzerindeki Çandır mevkiinde meydana geldi.

Hakan Köroğlu’nun kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole yuvarlandı.

Kazada anne Sevim Ünal ile çocukları Büşra Ünal Köroğlu, Saniye Esra Ünal, Ali Alperen Ünal ile damadı Hakan Köroğlu hayatını kaybetti.

Ölenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından teslim edildi.

EYLÜL AYINDA DÜĞÜN YAPMIŞLAR

Kazada yaşamını yitiren anne Ünal ile 3 çocuğu için memleketleri Çankırı'daki Merkez Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye baba Ahmet ve oğlu Yavuz Ünal ile aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Anne ve 3 çocuğunun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sürücü Köroğlu'nun cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi. Büşra Ünal ve Hakan Köroğlu çiftinin eylül ayında evlendiği öğrenildi.