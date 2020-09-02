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    Ankara'da kazada yaralanan arkadaşlarını bırakıp kaçtılar

    Mamak'ta kontrolden çıkıp kaza yapan otomobilin alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü ile bir arkadaşı ağır yaralanan diğer arkadaşlarını olay yerinde bırakıp kaçtı.
    • AA
    • 02.09.2020 - 07:31
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    Ankara'da kazada yaralanan arkadaşlarını bırakıp kaçtılar

    Ankara Mamak'ta, E.B. idaresindeki 06 BUF 441 plakalı otomobil, Natoyolu Caddesi'nden Kızılay istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen aracın içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazada, ağır yaralan 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

    Ankara da kazada yaralanan arkadaşlarını bırakıp kaçtılar #1

    ARKADAŞLARINI BIRAKIP KAÇTILAR

    Alkollü oldukları iddia edilen sürücü ve bir arkadaşı ise olayda ağır yaralanan arkadaşlarını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

    Polis ekipleri olay yerinden yaralı halde kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kullanılmaz hale gelen otomobil, çekiciyle kaldırıldı.

    Ankara'da kazada yaralanan arkadaşlarını bırakıp kaçtılar VİDEO


    Ankara da kazada yaralanan arkadaşlarını bırakıp kaçtılar #2

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