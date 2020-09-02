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Ankara'da kazada yaralanan arkadaşlarını bırakıp kaçtılar

Ankara'da kazada yaralanan arkadaşlarını bırakıp kaçtılar

Mamak'ta kontrolden çıkıp kaza yapan otomobilin alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü ile bir arkadaşı ağır yaralanan diğer arkadaşlarını olay yerinde bırakıp kaçtı.