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Ankara'da kazaya neden olan sürücüye saldırı

Ankara'da kazaya neden olan sürücüye saldırı Orta şeritteki otomobilin aniden sağa manevra yapması nedeniyle duran motosiklete, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kaza yapan otomobil ve motosiklet sürücüsünün saldırdığı diğer otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.