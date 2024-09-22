DHA
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde orta şeritte seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, sağa manevra yaptı.
Bu sırada sağ şeritte bulunan motosiklet sürücüsü de üzerine gelen araç nedeniyle fren yaparak durdu.
Hemen arkasındaki plakalı başka bir otomobil de ani fren yapan motosiklete çarptı.
KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ, OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kazayı yara almadan atlatan otomobil ve motosiklet sürücüsü, araçlarından inerek ani manevra yapan sürücüye tepki göstererek araca saldırdı.
Otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta geçerek hızla bölgeden uzaklaşırken, o anlar bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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