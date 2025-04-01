Ankara'da kiracısına sahte profil ile tuzak kuran ev sahibine hapis cezası

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Ankara’nın Eryaman ilçesinde yaşayan G.A., ev sahibi V.C.’nin dairesini kiralayarak oturmaya başladı. 2023 yılında yürürlükte olan yüzde 25 kira artış sınırına uygun şekilde zam yaptı. Ancak V.C., bu artışı yetersiz buldu ve kiracının evi boşaltmasını istedi. Yasal haklarını savunan G.A., mahkeme kararı olmadan taşınmayacağını belirtti.

FLÖRT UYGULAMALARINDA SAHTE HESAP AÇILDI

Tartışmanın üzerinden çok geçmeden, 1 Mart 2023 itibarıyla G.A., tanımadığı numaralardan gelen telefon çağrıları ve cinsel içerikli mesajlarla taciz edilmeye başladı. Kendi araştırmaları sonucunda, dört farklı flört uygulamasında adına sahte hesaplar açıldığını ve kişisel numarasının “WhatsApp’tan yazsana” notuyla paylaşıldığını fark etti.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran G.A., kendisi adına açılan hesapların sorumlularının tespit edilmesini talep etti. Şikâyet dilekçesinde, sahte profilleri oluşturan kişi veya kişilerin ismini "Dilek" olarak kullanarak mesajlaştığını, telefon numarasını üçüncü kişilerle paylaştığını ve adres bilgilerine yaşadığı mahallenin eklendiğini belirtti. Bu durumun kendisini taciz ve tehlike riskiyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

EV SAHİBİNİN IP ADRESİ TESPİT EDİLDİ

Savcılık, flört uygulamalarındaki sahte hesapların IP adreslerini incelemeye aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) gelen raporda, sahte profillerin ev sahibi V.C.’ye ait IP adresi üzerinden oluşturulduğu belirlendi.

Soruşturma sonunda, Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Kaan Yüksel, ev sahibi hakkında "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" ile "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından dava açtı. Sanık V.C., hakkındaki suçlamaları reddetti.

MAHKEMEDEN İNDİRİMSİZ HAPİS CEZASI

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; 14 Ocak’ta tamamlanan yargılama sonucunda Ankara 67. Asliye Ceza Mahkemesi, V.C.’yi “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçundan 3 ay, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma” suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın pişmanlık göstermemesi nedeniyle iyi hal indirimi uygulamadı.

Ancak, daha önce kasıtlı bir suçtan hüküm giymemiş olması ve maddi bir zararın oluşmaması gerekçesiyle "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" karar verildi. Bu, sanığın belirlenen denetim süresi içinde aynı suçu işlememesi halinde cezanın infaz edilmeyeceği anlamına geliyor.

KİRACILAR İÇİN EMSAL TEŞKİL EDEN KARAR

Bu dava, ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarında kişisel hakların ihlali ve hukuki süreçler açısından önemli bir örnek oluşturdu. Uzmanlar, kiracıların benzer durumlarla karşılaştığında hukuki yollarla haklarını aramaları gerektiğine dikkat çekiyor.