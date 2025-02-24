Ankara'da kiracıyı evden çıkaramayınca kendisi huzurevine yerleşti

DHA

Ankara'da yaşayan Hürriyet D. ve Salih D. çifti, 2017'de Aydın'a taşınırken Çankaya'da bulunan evlerini B.A. isimli bir şahsa kiraladı.

Yaşlı çift Didim'de yeni bir hayat kurdukları sırada saadetleri kısa sürede bozuldu.

Bu süreçte sağlık sorunları yaşayan Hürriyet D., kanser teşhisi konmasının ardından rahmini aldırmak durumunda kaldı.

TEDAVİ İÇİN ANKARA'YA DÖNDÜLER

Yüzde 98 engelli raporu verilen Hürriyet D., tedavisine devam etmek için eşiyle Ankara'ya dönerek kiracısını çıkarmak istedi.

Evi boşaltmak istemeyen B.A., iddiaya göre 1 yıllık kira ve taşınma masrafları için 250 bin lira tahliye parası istedi.

KİRACI ÇIKMAYINCA HUZUREVİNE YERLEŞTİ

Çift bunun üzerine 2022 yılında avukatları aracılığıyla Ankara 21'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde tahliye davası açtı.

Hürriyet D. oğlunun 1+1 kiralık evine, kendisi gibi hasta olan eşi Salih D. ise evin küçük olması nedeniyle huzurevine yerleşti.

DAVAYI GERİ ÇEKTİLER

Huzurevine yerleştikten 9 ay sonra kiracı B.A., evi tahliye edeceğini ev sahibine bildirdi.

Çift, kiracının nisan ayında evi boşaltmaz ise 200 bin lira tazminat ödemeyi kabul ettiğine dair protokolü imzalaması üzerine tahliye davasını da geri çekti.

"EV ALAMAZSAM ÇIKMAM DEDİ"

Hürriyet D., eşi ile sürekli sağlık sorunları yaşamaları üzerine tedavi için Ankara'ya yerleşmeye karar verdiklerini, ancak kiracısının başta evi tahliye etmemesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Hürriyet D., "Eşime kalp yetmezliği ve demans teşhisi konularak Ankara'ya geldik. Kiracı evi boşaltmayınca ben oğlumun yanına yerleştim, ancak oğlumun evininin fiziki koşullarının yetersizliği nedeniyle eşim huzurevine yerleşmek zorunda kaldı. Kiracı ev almadığı takdirde çıkmayacağını söyledi. Tabii çok zorlandık. Ancak şu anda çıkmayı kabul etti. Nisan ayında evi tahliye edeceğini bildirdi. Avukatımız aracılığıyla protokol yaptık. Eğer çıkmazsa 200 bin lira tazminat ödemeyi kabul ettiğine dair protokol imzaladık. Biz de tahliye davasını geri çektik." diye konuştu.