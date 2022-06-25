Ankara'da, kiralık araçları sahiplerine satmaya çalışan ve parçalayan çeteye operasyon

Kiraladıkları araçların GPS cihazını söküp çaldıktan sonra yeniden şirketlere satmaya çalışan, para alamadıkları zaman araçları parçalayan çeteye, Rent a car 06 operasyonu gerçekleştirildi

Türkiye'nin çeşitli illerinden kiraladıkları otomobillerin GPS cihazlarını söküp kayıplara karışan çete, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

Çetenin bir süre sonra şirketleri arayarak “Araban bizim elimizde, eğer 100 bin lira vermezsen 500 bin liralık arabanı parçalarım" diye tehdit ettiği belirlendi.

DHA’nın haberine göre; tespit edilen 9 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı.

Rent a car 06 operasyonu

Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Ankara merkezli Kırıkkale, İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı 'Rent a car 06' isimli operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda ise kiralama şirketlerine ait belgeler ele geçirildi.

Kiraladıkları otomobilleri parçalayıp sattılar

Öte yandan polis tarafından yapılan detaylı araştırmada, farklı kentlerden kiraladıkları otomobilleri Ankara'ya getiren çetenin, ödemeyi yapmayan şirketlerin otomobillerini parçalayıp sattığı belirlendi.

5 milyon liralık vurgun

Araçları parçalayarak 5 milyon liralık vurgun yapan çetenin, 17 şirketi mağdur ettiği tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.