Zincir marketlerde yapılan kırtasiye satışına tepki gösteren esnaf, ellerinde dövizlerle eylem yaptı. Oda Başkanı Küçükarzuman, “Marketlerden kırtasiye ve kırtasiye ürünlerini çıkaralım" dedi.

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası üyeleri, Altındağ ilçesinde kırtasiye önünde toplanarak yeni eğitim öğretim yılı öncesi zincir marketlerde kırtasiye ürünü satılmasına tepki gösterdi.

Esnaf, 'Kırtasiye kırtasiyeciden alınır', 'Okul açılınca herkes kırtasiyeci', 'Biz ne satacağız' yazılı dövizler taşıdı.

DHA’nın haberine göre; Oda Başkanı Müslüm Küçükarzuman, zincir marketlerde kırtasiye ürünü satılmasına karşı olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Marketler satıyor, bakkal, manav, kasap herkes kırtasiye satıyor; fakat kırtasiyeciler kırtasiye satamıyor.

“Biz zaten küçük esnafız sigortamızı yatıramıyoruz”

Marketlerden kırtasiye ve kırtasiye ürünlerini çıkaralım. Çünkü bizi oldukça zorluyorlar. Biz zaten küçük esnafız sigortamızı yatıramıyoruz, borçlarımızı ödeyemiyoruz. Ankara'da Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası olarak, 2 bin üyeye sahibiz. Toplam 4 bine yakın kırtasiyeciyiz biz, dükkan sayısı olarak. Ankara'nın yüzde 20'si bu işten ekmek yiyor; ama gel görelim bizim dışımızda herkes kırtasiye satıyor. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz.

Ankara’da kırtasiye esnafından zincir market eylemi: Biz ne satacağız ViDEO



“Balık tezgahında kırtasiye satıyorlar”

Özel okullar zaten kırtasiyeciden mal almıyor. Neden? Çünkü orada stant açtırıyor, anlaşıyor. Para karşılığında birilerine sattırıyor. Ama bunların hiçbiri kitapçı, kırtasiyeci değil. Gider kalemlerimiz çok yükseldi, kiralar aldı başını gitti. Balık zamanı herkes, bütün esnaflar, Türkiye'deki bütün esnaflar balık mı satar? Balık tezgahında kırtasiye satıyorlar. Böyle bir şey olur mu?”