Ankara'da kıskançlık krizi: Eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşının sileceklerini kırdı Eski kız arkadaşının yeni sevgilisinin araç sileceklerine ve dikiz aynalarına zarar veren şahıs hakkında arama başlatıldı.

DHA

Kıskançlık krizleri yeni bir dehşetin daha kapısını araladı.

Ankara'da 12 Ocak günü yaşanan olayda, Yağız U. isimli vatandaş, evinin önünde park halinde bıraktığı aracının dikiz aynaları ve sileceklerinin kırıldığını, komşularının haber vermesi sonucunda öğrendi.

Kimin yaptığı belirlendi

Çevredeki güvenlik kameralarının incelenerek araca kimin zarar verdiği ortaya çıktı.

Kamera kayıtlarını inceleyen Yağız U., şüphelinin kız arkadaşı Z.U. ile ayrı oldukları dönemde bir süre görüştüğü G.G. olduğunu söyledi.

Polis inceleme başlattı

Mağdur şahıs yaşanan olay sonrasında polise şikayette bulundu. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

"Komşularım araca zarar verirken görmüş"

Yağız U., G.G.'nin, ayrı oldukları dönemde kız arkadaşı Z.U. ile görüştüğünü söyleyerek, "Büyük ihtimalle takip ediyormuş. Çünkü arabamı biliyor, evimi biliyor. Komşularım araca zarar verirken görüyor, polisi arıyor. Polis beni aradı. Komşular da korkmuş 'acaba bizim arabamıza da mı zarar verir' diye. Adam arabasını çalışır vaziyette bırakıyor, aynayı ve sileceği kırıp bagajına atıyor. Şikayetçi olduk. Kız arkadaşım da korkuyor. Bir an önce bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)