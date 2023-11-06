Ankara'da kız kardeşinin kafasını kesen katil konuştu: Halüsinasyon gördüm, kardeşimi seviyordum Ağabeyini bıçak darbeleriyle yaralayan, kız kardeşini öldürüp balta ile kafasını kesen katil, mahkemede söz aldı. Cinayetleri halüsinasyon gördüğü için işlediğini söyleyen Şahin Şaşırmaz: "Öleceğimi sanıyordum, kendimi tehdit altında hissediyordum" dedi.

İHA

Ankara'da psikolojik sorunları olduğu bilinen hemşire Şahin Şaşırmaz, aynı evde yaşadığı kardeşi Songül Şaşırmaz ve Malatya'dan ziyaretlerine gelen ağabeyi Mehmet Abbas Şaşırmaz ile tartıştı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Şahin Şaşırmaz, eline bıçak alarak kardeşlerini tehdit etti.

Kız kardeşini öldürdü ağabeyini yaraladı

Öfkeden deliye dönen şahıs, önce kız kardeşini ardından ağabeyini defalarca bıçakladı.

Ağabey Mehmet Abbas Şaşırmaz, aldığı bıçak darbeleri sonrası zorlukla evden kaçarak hayatını kurtardı.

Kız kardeş Songül Şaşırmaz ise evin balkonunda Şahin Şaşırmaz tarafından öldürüldü.

Kardeşinin kesik kafasını komşulara gösterdi

Psikolojik sorunları olan adam, içeriden balta alıp, ölü kız kardeşinin kafasını bedeninden ayırdı.

Balkonda yaşanan o anları gören komşuları büyük bir korku yaşayarak durumu güvenlik ekiplerine bildirdi.

Olaylar sonrasında katil, balkondan atlayarak olay yerinden kaçmaya çalışırken mahalleli tarafından yakalandı.

Mahkemede söz hakkı verildi

Gözaltındaki sorgunun ve incelemelerin sonrasında dava, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Şahin Şaşırmaz, şikayetçi kardeşler ve taraf avukatları katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanık Şahin Şaşırmaz’a söz hakkı verdi.

"Öleceğimi sandım, halüsinasyonlar gördüm, kardeşlerimi seviyordum"

Kardeşlerini çok sevdiğini, bilerek kardeşlerine bir şey yapamayacağını söyleyen sanık Şaşırmaz, şu sözleri kullandı:

Sabah işe giderken öleceğimi zannettim. Olmadık sesler duyuyordum. Halüsinasyonlar görüyordum. ‘Yenildin bırak’ diye sesler duyuyordum. Eve döndüm. Kardeşimi aradım. İki ekmek alıp gelmesini söyledim. Beraber kahvaltı yaptık. ‘Parka gidelim’ dedi. Beraber parka gittik. Yoldayken Abbas ağabey ile yengemle karşılaştık. Bir şeyler yedik ayrı ayrı masalara oturduk. Çay içelim dediler. Ben de evde çay yapayım içelim dedim. O sırada ben iyi değildim. Normalde işe gitmem gerekirken gitmedim. Asansöre bile binmedim, öleceğimi sanıyordum. İşe yürüyerek gidiyordum, minibüse binmiyordum öleceğimi sanıyordum. Kendimi tehdit halinde hissettiğim için yanımda bıçak taşıyordum.

"Ne yapacaksa yapsın diye kendimi bıraktım"

Bıçaklanarak yaralanan ağabey Abbas Şaşırmaz, sanık Şahin’in olay günü farklı bir hale büründüğünü söyleyerek, “Olay günü salonda hepimiz ayrı köşelerde oturduk. Şahin ‘Ayağınız halıya değmesin’ dedi. Şahin bir anda benim arka tarafıma geldi. Birbirimize sert sert baktık. Sonra Songül’ün sesi geldi. ‘Şahin ağabey yapma’ dedi. Sonra benim üstüme geldi. Ben ayaklarımla göğsüne doğru vurdum. Ayaklarımdan bacaklarımdan bıçakladı. Kendimden geçtim. Sağ tarafımdan kafamı tutmuştu ne yapacaksa yapsın diye kendimi bıraktım. Şahin sonra beni bıraktı. Kardeşimi kurtarmak için balkona giderken alt tarafımdan kalbime doğru bıçak sapladı.

"Farklı birisi gibiydi"

Şahin bırak bırak dedim, beni hiç duymuyordu. Farklı birisi gibiydi. İçeri doğru girdim. Balkonun kapısını çekerken o da diğer tarafından itiyordu. Boğuşmaya devam ettik. Ben yere düştüm gözlerim iyice kararmıştı. Elini baltaya attığını gördüm. Bana vuracaktı, kafamı kenara çektim. Boğuşma anında Songül dış kapının açık olduğunu söylüyordu. Kendimi zorla dışarı attım beni takip etmedi. Aşağıdan baktığımda Songül’le Şahin balkondaydı. Bana bakıyorlardı. Sonra bir tane mavi renkli araba gelip beni aldı. Hastaneye gitmişiz, kendimden geçmiştim net olarak hatırlamıyorum.” dedi.

"Baltayla kız kardeşinin kafasını kesip bize gösterdi"

Apartmandan komşuları olan tanık P.Y., “Bir kadın, 2 erkek arasında tartışma duydum. Bana 155'i aramamı söylediler. Tartışma yaşanırken genç bir arkadaş mavi bir arabaya binip gitti, kim olduğunu bilmiyorum. Genç bir kadın, ‘Ağabey yapma’ diye bağırıyordu. Adam balkonda defalarca kadını bıçakladı. Kadın yere düştü. Eline baltayı aldı, başını gövdesinden ayırdı. Bize gösterdi.” ifadelerini kullandı.

İddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Şahin Şaşırmaz hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Şahin Şaşırmaz'ın 15 gün önce hırdavat dükkanından olayda kullanacağı balta ve bıçakları almak suretiyle olayı planladığı, olay tarihine kadar uzunca süre geçmesine rağmen kardeşlerini öldürme fikrinden vazgeçmediği belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis talep edildi

Şahin Şaşırmaz hakkında kız kardeşi Songül Şaşırmaz'a karşı 'kardeşini tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer kardeşi Abbas Şaşırmaz'a karşı da 'kardeşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Şahin Şaşırmaz hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 31 Ocak 2024'e tarihine erteledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)