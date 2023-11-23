Ankara'da komşu cinayeti: Küçük kızın son sözleri ortaya çıktı Gürültü yaptığı gerekçesiyle komşularının evini tüfekle basarak 5 kişiyi öldüren cani komşudan kaçmaya çalışan 11 yaşındaki kız çocuğunun komşularından yardım isteyerek, “Bizi kurtarın, ağabeyimle babamı öldürdü” dediği öğrenildi.

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İHA

Ankara'nın Sincan ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

Tahsin Ü. (72), sürekli gürültü çıkardığını ileri sürdüğü komşularının evini tüfekle bastı.

Aileden 5 kişiyi öldürdü

Gözü dönen şahıs, Behiye Turgut (69), oğlu Hamdi Turgut (41) ile gelini Sunay Turgut (40) ve çiftin çocukları Mustafa Turgut (13) ile Ceyda Turgut’u (11) öldürdü.

Olay yerinde yakalanan katil zanlısı polis ekiplerince gözaltına alınırken, olaydan sağ kurtulan Turgut çiftinin en küçük çocukları H.E.T. (4) ise akrabalarına teslim edildi.

"Bizi kurtarın. Ağabeyimle babamı öldürdü’ dedi"

Olayın tanıklarından Dudu Bal, saldırgandan kaçmaya çalışan Ceyda Turgut’un yardım çığlıkları attığını anlatarak, şu cümleleri vurguladı;

Camlarımıza saçmalar isabet etti. Ses geldiğini duyduk, dışarıya çıktık. Balkonda anne ile kızını gördük. ‘Bizi kurtarın. Ağabeyimle babamı öldürdü’ dedi. Kızım telefonla polise ihbar etmeye gittiği anda balkonda onları da vurup katletti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)